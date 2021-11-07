Форвард «Флориды» Барков получил травму нижней части тела

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков пропустил матч с «Каролиной Харрикейнз» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы, сообщает Джеймисон Олив в «Твиттере».
Сообщается, что у Баркова травма нижней части тела. Игрок почувствовал дискомфорт перед игрой.
Напомним, благодаря победе лидирующие в конференции «Пантерз» оторвались от «Каролины», занимающей второе место, на три очка. Правда, у «Харрикейнз» одна игра в запасе. Отметим, что по итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
В текущем сезоне Барков провёл 10 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 12 очков: забросил семь шайб и отдал пять результативных передач.
В следующей встрече «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 9 ноября.
- 7 ноября 2021
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