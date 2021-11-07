ЦСКА и СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА и СКА опубликовали составы на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание — в 17:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



ЦСКА:



Рейдеборн (Киселёв);

Нестеров — Киселевич, Нордстрём — Андронов — Соркин;

Гилмор — Блажиевский, Карнаухов — Валльмарк — Григоренко;

Сведберг — Сергеев, Окулов — Каменев — Плотников;

Грудинин — Дальбек, Котков — Гуськов — Хулапов.



СКА:



Юханссон (Самонов);

Фантенберг — Смирнов, Кузьменко — Вей — Швец-Роговой;

Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Волков;

Пыленков — Фальковский, Галимов — Воробьёв — Цицюра;

Коромыслов, Тимкин — Хуснутдинов — Моисеев — Кетов.



ЦСКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, после 26 матчей набрав 33 очка. СКА — первый на Западе, имея в своём активе 39 баллов после 26 встреч.