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ЦСКА и СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ

ЦСКА и СКА опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ
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ЦСКА и СКА опубликовали составы на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА:

Рейдеборн (Киселёв);
Нестеров — Киселевич, Нордстрём — Андронов — Соркин;
Гилмор — Блажиевский, Карнаухов — Валльмарк — Григоренко;
Сведберг — Сергеев, Окулов — Каменев — Плотников;
Грудинин — Дальбек, Котков — Гуськов — Хулапов.

СКА:

Юханссон (Самонов);
Фантенберг — Смирнов, Кузьменко — Вей — Швец-Роговой;
Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Волков;
Пыленков — Фальковский, Галимов — Воробьёв — Цицюра;
Коромыслов, Тимкин — Хуснутдинов — Моисеев — Кетов.

ЦСКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, после 26 матчей набрав 33 очка. СКА — первый на Западе, имея в своём активе 39 баллов после 26 встреч.

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