Отец Малкина — о травме сына: когда Женя был в Москве, было видно, что он сам не свой

Владимир Малкин, отец российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, прокомментировал восстановление сына после травмы.



«Я сам не знаю подробностей, сейчас мы очень редко разговариваем. Женя вроде бы тренируется отдельно, отрабатывает броски. Ждём, ждём, когда он восстановится. Незаменимых людей, как говорится, нет, можно найти игроков, но Женя сам переживает насчёт этой ситуации. Когда мы были с ним в Москве в начале сентября, он волновался, понимал, что травма тяжёлая, не заживает. По нему было видно, что он сам не свой, давно мы его таким не видели.



Он понимал, что сезон такой, важный, а он не готов. Но я не ожидал, что ему ещё на два месяца отложат выход на лёд. Хотя жена ему писала, и он отвечал, что скоро выйдет. Не знаю, сколько ему ещё восстанавливаться. Катается на льду, уже хорошо. До Олимпиады ещё есть время, главное, чтобы он вышел и набрал форму», — цитирует Малкина-старшего «РИА Новости Спорт».