Экс-голкипер «Рейнджерс»: Панарин пасом находит партнёров, которых я не вижу из своей ложи

Экс-голкипер «Рейнджерс» Майк Рихтер прокомментировал игру российского нападающего команды Артемия Панарина и его влияние на коллектив.



«Он обладает отличной способностью читать игру. В атаке он находит передачами открытых партнёров, которых даже я не вижу из своей ложи под крышей арены. Не забывайте, что игроки двигаются на высоких скоростях, поэтому на льду многие вещи увидеть сложнее, чем с высоты.



Он отрабатывает деньги, которые ему платят. После того как Панарин подписал контракт с «Нью-Йорком», многие люди говорили, что «Рейнджерс» переплатили за него. Но он оказал моментальное влияние на игроков рядом с собой. Он сразу же сделал их лучше. Немногие способны на такое. Приятно видеть, как он набирает очки в каждом матче.



У «Рейнджерс» сейчас молодая команда, которая играет в красивый хоккей. Но всегда нужны звёзды, с которых могут брать пример другие парни. Панарин оказал нереальное влияние на эту команду. И я повторюсь, что затраты на такого игрока полностью окупают себя, потому что другие парни смотрят на него, учатся и заряжаются энергией», — цитирует Рихтера официальный сайт НХЛ.