Голкипер «Северстали» Шугаев вызван в сборную России на Кубок Карьяла

Голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев вызван в состав сборной России на Кубок Карьяла, сообщает инстаграм-аккаунт клуба.



Турнир пройдёт с 11 по 14 ноября в Хельсинки (Финляндия). Первый матч на Кубке сборная России проведёт 11 ноября с Финляндией. 13 ноября россияне сыграют со Швецией, а 14 ноября — с Чехией.



Форвард «Северстали» Никита Гуслистов также включён в состав сборной России.



В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шугаев принял участие в 16 матчах, отбивая в среднем 92,7% бросков и пропуская в среднем 2,08 шайбы за игру.



«Северсталь» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, после 26 матчей набрав 34 очка. В следующем матче подопечные Андрея Разина сыграют в гостях с ЦСКА 15 ноября.