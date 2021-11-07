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Голкипер «Северстали» Шугаев вызван в сборную России на Кубок Карьяла

Голкипер «Северстали» Шугаев вызван в сборную России на Кубок Карьяла
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Голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев вызван в состав сборной России на Кубок Карьяла, сообщает инстаграм-аккаунт клуба.

Турнир пройдёт с 11 по 14 ноября в Хельсинки (Финляндия). Первый матч на Кубке сборная России проведёт 11 ноября с Финляндией. 13 ноября россияне сыграют со Швецией, а 14 ноября — с Чехией.

Форвард «Северстали» Никита Гуслистов также включён в состав сборной России.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шугаев принял участие в 16 матчах, отбивая в среднем 92,7% бросков и пропуская в среднем 2,08 шайбы за игру.

«Северсталь» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, после 26 матчей набрав 34 очка. В следующем матче подопечные Андрея Разина сыграют в гостях с ЦСКА 15 ноября.

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