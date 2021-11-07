Голкипер «Северстали» Шугаев вызван в сборную России на Кубок Карьяла
Поделиться
Голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев вызван в состав сборной России на Кубок Карьяла, сообщает инстаграм-аккаунт клуба.
Турнир пройдёт с 11 по 14 ноября в Хельсинки (Финляндия). Первый матч на Кубке сборная России проведёт 11 ноября с Финляндией. 13 ноября россияне сыграют со Швецией, а 14 ноября — с Чехией.
Форвард «Северстали» Никита Гуслистов также включён в состав сборной России.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шугаев принял участие в 16 матчах, отбивая в среднем 92,7% бросков и пропуская в среднем 2,08 шайбы за игру.
«Северсталь» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, после 26 матчей набрав 34 очка. В следующем матче подопечные Андрея Разина сыграют в гостях с ЦСКА 15 ноября.
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
17:24
-
17:01
-
16:39
-
16:22
-
15:10
-
14:18
-
13:36
-
12:56
-
12:25
-
12:06
-
12:00
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:36
-
10:14
-
10:01
-
09:27
-
09:02
-
08:47
-
08:35
-
08:24
-
08:22
-
08:15
-
07:56
-
07:50
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:33
-
06:18
-
06:00
-
05:48
-
05:30
-
05:30
Партнерский контент