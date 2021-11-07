Каблуков получил травму в матче с московским «Динамо», ударившись об угол открытой калитки

В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и московским «Динамо». На 8-й минуте третьего периода счёт 2:1 в пользу гостей.



Нападающий хозяев Илья Каблуков не вышел на третью 20-минутку встречи. Хоккеист получил травму, ударившись об угол открывшейся калитки. Он провёл на льду 5 минут и 10 секунд, выиграв одно вбрасывание.



Первую шайбу в игре забросил на 27-й минуте Станислав Галиев, ему ассистировали Сергей Бойков и Вадим Шипачёв. Сравнял счёт на 46-й минуте форвард «Авангарда» Александр Дергачёв.



Каблуков в нынешнем сезоне КХЛ провёл 24 матча, сделав одну голевую передачу.



В случае победы бело-голубые поднимутся на четвёртую строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 34 очка после 27 матчей.