Хет-трик Жафярова помог «Торпедо» одержать крупную победу над «Сочи»

Нижегородское «Торпедо» в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги одержало победу над «Сочи» со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Игра прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



На 2-й минуте в большинстве открыл счёт нападающий хозяев Дамир Жафяров, голевую передачу сделал Теодор Леннстрём. Через 3 минуты сравнял счёт защитник «Сочи» Иван Мищенко, ассистенты – Василий Глотов и Ярослав Дыбленко.



На 16-й минуте Жафяров оформил дубль, результативная передача на счету Кенни Агостино и Егора Мартынова. На 35-й минуте третью шайбу «Торпедо» забросил Кирилл Ураков, голевой пас отдал Зият Пайгин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 47-й минуте Теодор Леннстрём забил четвёртый гол хозяев, ассистировали Жафяров и Агостино. Заключительную шайбу в игре на 52-й минуте в большинстве забросил Жафяров, оформив хет-трик. Голевая передачу на счету Леннстрёма и Энди Мили.



«Торпедо» занимает девятую строчку в таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 29 очков. «Сочи» — на 11-й строчке Запада, подопечные Андрея Назарова набрали 22 балла после 28 матчей.