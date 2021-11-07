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Хет-трик Жафярова помог «Торпедо» одержать крупную победу над «Сочи»

Хет-трик Жафярова помог «Торпедо» одержать крупную победу над «Сочи»
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Нижегородское «Торпедо» в матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги одержало победу над «Сочи» со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Игра прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

На 2-й минуте в большинстве открыл счёт нападающий хозяев Дамир Жафяров, голевую передачу сделал Теодор Леннстрём. Через 3 минуты сравнял счёт защитник «Сочи» Иван Мищенко, ассистенты – Василий Глотов и Ярослав Дыбленко.

На 16-й минуте Жафяров оформил дубль, результативная передача на счету Кенни Агостино и Егора Мартынова. На 35-й минуте третью шайбу «Торпедо» забросил Кирилл Ураков, голевой пас отдал Зият Пайгин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 47-й минуте Теодор Леннстрём забил четвёртый гол хозяев, ассистировали Жафяров и Агостино. Заключительную шайбу в игре на 52-й минуте в большинстве забросил Жафяров, оформив хет-трик. Голевая передачу на счету Леннстрёма и Энди Мили.

«Торпедо» занимает девятую строчку в таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 29 очков. «Сочи» — на 11-й строчке Запада, подопечные Андрея Назарова набрали 22 балла после 28 матчей.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Жафяров (Леннстрём) – 01:36' (5x4)   1:1 Мищенко (Глотов, Дыбленко) – 04:45' (5x5)   2:1 Жафяров (Агостино, Мартынов) – 15:18' (5x5)   3:1 Ураков (Пайгин) – 34:50' (5x5)   4:1 Леннстрём (Жафяров, Агостино) – 46:16' (5x5)   5:1 Жафяров (Леннстрём, Мили) – 50:49' (5x4)
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