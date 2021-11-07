«Адмирал» прервал серию из шести поражений, переиграв в гостях по буллитам «Витязь»

«Адмирал» по буллитам переиграл подмосковный «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
В послематчевой серии буллитов в составе гостей попытки реализовали Вячеслав Ушенин и Владислав Ушенин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Адмирал» прервал серию из шести поражений подряд, набрав 17 очков и поднявшись на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» располагается на последней, 12-й строчке Запада, имея в своём активе 22 балла после 27 встреч.
В следующем матче «Адмирал» сыграет в Риге с местным «Динамо», а «Витязь» отправится в Балашиху в гости к «Авангарду». Обе встречи пройдут в понедельник, 15 ноября.
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