ЦСКА забросил четыре шайбы СКА, совершив 17 бросков по воротам

ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



Хозяева нанесли по воротам соперника 17 бросков, забросив при этом четыре шайбы. Напомним, дублем отметился экс-форвард СКА Владислав Каменев, также по голу забили Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём.



Отметим, что петербуржцы также нанесли 17 бросков, не сумев забить голкиперу ЦСКА Адаму Рейдеборну.



ЦСКА, одержав победу, поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 35 очков после 27 встреч. СКА продолжает лидировать на Западе с 39 очками, но его может сместить «Йокерит», который в эти минуты встречается с рижским «Динамо» (4:1, 3-й период).