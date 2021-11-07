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Жафяров оформил свой первый хет-трик в КХЛ. Игроки лиги проводят 4-й день с 3+ голами

Жафяров оформил свой первый хет-трик в КХЛ. Игроки лиги проводят 4-й день с 3+ голами
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«Торпедо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (5:1).

Сегодня первый хет-трик в КХЛ сделал нападающий нижегородцев Дамир Жафяров. Он отличился на 2-й, 16-й и 51-й минутах.

Также игроки лиги четвёртый день подряд проводят матчи с 3+ голами:
4 ноября 2021 – Иван Чехович («Торпедо»);
5 ноября 2021 – Никита Михайлис («Барыс»), Михаил Григоренко (ЦСКА);
6 ноября 2021 – Джордан Уил («Ак Барс»);
7 ноября 2021 – Дамир Жафяров («Торпедо»);

Это стало повторением рекорда по длительности серии с хет-триками. Предыдущее достижение было зафиксировано в сезоне-2008/2009:
22 февраля 2009 – Данис Зарипов («Ак Барс»);
23 февраля 2009 – Михаил Анисин («Сибирь»);
24 февраля 2009 – Дмитрий Уппер («Спартак»);
25 февраля 2009 – Андрей Поснов («Сибирь»).

Жафяров стал 15-м игроком в нынешнем сезоне КХЛ, забросившим три и более шайбы в одном матче. Среди клубов лидируют «Торпедо» (3), «Барыс» (2) и ЦСКА (2).

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