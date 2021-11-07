Брагин — об удалениях за нарушение состава: что-то странно! Как-то судьи стояли, караулили

Главный тренер СКА Валерий Брагин остался недоволен судейством в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (0:4).
«У них сработало большинство, а у нас нет, вот и весь результат. В общем, играли неплохо, где-то даже с преимуществом. Такие матчи бывают. Бывает, что мы – никак, а они практически всё забили.
Удаления за нарушения состава? Да, что-то странно! Как-то они стояли, караулили. Не знаю, значит, надо чётче меняться», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
СКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 39 баллов после 28 сыгранных встреч, но может уступить первую строчку «Йокериту», который встречается в эти минуты с рижским «Динамо» (4:1, 3-й период).
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