Шипачёв — о победе над «Авангардом»: «Динамо» сыграло здорово, Ерёма — блестяще

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Хотелось выиграть матч перед паузой, выходили и настраивались на это. В принципе, знали, что Омск здорово играет, но нам очень нужна была эта победа. Отмечу, что сегодня команда здорово выполняла тренерскую установку. И, конечно, просто блестяще сыграл Ерёма (Александр Ерёменко. — Прим. «Чемпионата»).



Насколько доволен собственной игрой? Точно нужно играть лучше. Если мы будем играть лучше, то и команда будет больше выигрывать. Повторюсь, что сегодня все здорово сыграли и взяли два очка. Движемся дальше.

За последние два месяца сыграли много игр. По-моему, 27 матчей получилось. Это приличный график с учётом перелётов. Думаю, что пауза в чемпионате пойдёт нам на пользу», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.