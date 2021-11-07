Шипачёв — о победе над «Авангардом»: «Динамо» сыграло здорово, Ерёма — блестяще

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Хотелось выиграть матч перед паузой, выходили и настраивались на это. В принципе, знали, что Омск здорово играет, но нам очень нужна была эта победа. Отмечу, что сегодня команда здорово выполняла тренерскую установку. И, конечно, просто блестяще сыграл Ерёма (Александр Ерёменко. — Прим. «Чемпионата»).
Насколько доволен собственной игрой? Точно нужно играть лучше. Если мы будем играть лучше, то и команда будет больше выигрывать. Повторюсь, что сегодня все здорово сыграли и взяли два очка. Движемся дальше.
За последние два месяца сыграли много игр. По-моему, 27 матчей получилось. Это приличный график с учётом перелётов. Думаю, что пауза в чемпионате пойдёт нам на пользу», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 ноября 2021
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