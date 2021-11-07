Ротенберг показывал приём, чирлидершу поднимали в шпагате. Лучшие фото дерби ЦСКА — СКА

7 ноября в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ ЦСКА крупно обыграл СКА. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Хозяева нанесли по воротам соперника 17 бросков, забросив при этом четыре шайбы. Напомним, дублем отметился экс-форвард СКА Владислав Каменев, также по голу забили Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, после 27 матчей набрав 35 очков. СКА продолжает лидировать на Западе, набрав 39 баллов после 28 сыгранных встреч.



В следующем матче ЦСКА примет «Северсталь» 15 ноября, а СКА сыграет дома с «Локомотивом» 17 ноября.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.