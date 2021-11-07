Кудашов: одна из лучших игр «Динамо» в сезоне. Одна из тех, какие и должны быть

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов остался доволен игрой клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:1).



«Сегодня у нас был усечённый состав, есть травмированные, но вышло много молодёжи. И я очень рад тому, что они хорошо справились со своей задачей. Это первое. Хочу поблагодарить болельщиков, хоть и было их малое количество, но всё равно было слышно их поддержку.



Считаю, что провели целостную игру от начала и до конца. В нужный момент поработали на оборону, где надо подержали шайбу, создавали моменты – в общем сыграли дисциплинированно. Лучшая игра в сезоне? Здесь с вами не соглашусь. Одна из лучших. Одна из тех, какие и должны быть. По игре без шайбы, по обороне», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.