Хартли: Каблуков не вернулся на лёд, и это говорит о той боли, которую он испытал

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:3).
«Поздравляю «Динамо» с победой. Мы хорошо сегодня играли, но не смогли забить первыми. Соперник немножко отошёл назад и не давал нам заходить в свою зону. Но обе команды сегодня здорово действовали, не так много шансов давали друг другу. Получился плотный, боевой матч.
Травма Каблукова? Я разговаривал с докторами, но пока не знаю степень повреждения. Завтра ему предстоит пройти медицинское обследование. Он серьёзно ударился об открытую калитку, и тот факт, что он не вернулся на лёд, хотя является настоящим воином, говорит о серьёзности травмы и той боли, которую он испытал.
Сердюк сегодня неплохо себя показал. Он молодой игрок, и для него сыграть первый матч в большой лиге было важным моментом. Он шёл к этому всю свою сознательную жизнь. Абсолютно точно, что он заслужил дебют в КХЛ. Я говорил с главным тренером команды ВХЛ, где Егор солидно себя показывал. И сегодня он неплохо сыграл», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 ноября 2021
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