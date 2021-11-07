Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли: Каблуков не вернулся на лёд, и это говорит о той боли, которую он испытал

Хартли: Каблуков не вернулся на лёд, и это говорит о той боли, которую он испытал
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:3).

«Поздравляю «Динамо» с победой. Мы хорошо сегодня играли, но не смогли забить первыми. Соперник немножко отошёл назад и не давал нам заходить в свою зону. Но обе команды сегодня здорово действовали, не так много шансов давали друг другу. Получился плотный, боевой матч.

Травма Каблукова? Я разговаривал с докторами, но пока не знаю степень повреждения. Завтра ему предстоит пройти медицинское обследование. Он серьёзно ударился об открытую калитку, и тот факт, что он не вернулся на лёд, хотя является настоящим воином, говорит о серьёзности травмы и той боли, которую он испытал.

Сердюк сегодня неплохо себя показал. Он молодой игрок, и для него сыграть первый матч в большой лиге было важным моментом. Он шёл к этому всю свою сознательную жизнь. Абсолютно точно, что он заслужил дебют в КХЛ. Я говорил с главным тренером команды ВХЛ, где Егор солидно себя показывал. И сегодня он неплохо сыграл», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021