С. Фёдоров: возможно, Брагин и Гусев правы, что ЦСКА не изменился. У меня другой взгляд

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал слова Валерия Брагина и Никиты Гусева, которые заявили, что московский клуб не изменился в сравнении с прошлым сезоном.



«Гусев и Брагин сказали, что ЦСКА не изменился? Это их мнение, это тоже позиция, надо это уважать. Возможно, они в чём-то правы, один – игрок на льду, второй – главный тренер. Если разделить игру с шайбой и без шайбы, думаю, когда мы могли, мы пытались зацепиться в зоне атаки, играя без шайбы. Пять на пять было мало голов забито, наверное, ни одного, можно так сказать. Бригады большинства работали, чтобы забить.



Мне сейчас сложно сравнивать нашу команду в прошлом году, потому что с трибуны другой взгляд, чем когда находишься на лавке. Ребята постепенно привыкают к определённым требованиям. У меня другой взгляд на определённые моменты нашей команды и на определённых игроков. Здесь можно поговорить об индивидуальном мастерстве, и мне хотелось бы дать ребятам возможность играть на своих лучших качествах всегда и везде.



Три гола в большинстве? Хоккей – командный вид спорта. Тех, кто забил, смело можно выделить, они замкнули последнюю передачу, забили гол, но думаю, это усилия всей пятёрки.



Нарушения численного состава? Думаю, арбитры сработали так, как они видели, сработали по правилам. В прошлый раз, когда мы набрали шесть минут удалений за это нарушение, мы проиграли Казани. Уже в ближайший перерыв уделим этому максимальное внимание. Играя на таком уровне, нельзя просто удаляться», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.