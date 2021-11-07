Главный тренер ЦСКА объяснил, почему защитник Гилмор играл нападающим в матче со СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о решении поставить Джона Гилмора на позицию нападающего в игре со СКА (4:0), а также сообщил о причинах травм игроков клуба.



«Про Сергея Плотникова много не скажу, знаю, что он травмировался на разминке перед игрой. Решили поставить Джона Гилмора вместо него, попробовали его в первом периоде. Всегда знали, что с таким катанием он может достаточно неплохо влиться в звено к Владу Каменеву и Косте Окулову, помочь своим катанием в определённом давлении, особенно когда мы без шайбы. Не наигрывали Гилмора на этой позиции, это экспромт, вынужденная мера. Но мы основывались на определённых данных Джона и на мастерстве ребят, с кем он сегодня играл.



Почему в паузах мы всегда первыми выпускали игроков на лёд, хотя у нас было преимущество второй смены? На данный момент мы не стали уделять этому особенное внимание, потому что у нас сложился определённый ритм, тот же Гилмор неплохо влился в тройку к Каменеву и Окулову. Это хрупкое существо, мы не хотели довлеть над ребятами, просто хотели, чтобы они держали ритм игры, играли короткими сменами. В той или иной мере нам это удалось.



Всегда есть, куда стремиться. Говорил после матча с «Салаватом», что через 5-7 игр мы увидим другой ЦСКА, потому что я должен был чётко понять определённые вещи, провести корректировки с командой. Я говорил о рабочем процессе. Да, сегодня игра сложилась, забили четыре, не пропустили ни одной, но поверьте, нам есть, куда стремиться. В первую очередь, надеюсь, у нас будет поменьше больных.



Травмы говорят о том, что проблема в тренера по физподготовке? Прошу прощения, но вы не до конца знаете характер наших травм. В этом нет ничего страшного, я понимаю, что это несколько компонентов. Первая часть команды собралась 15 июля, а вторая – 28 июля, мы начали работать над предсезонкой только 1 августа. Все даты и движения были свёрстаны до факта. Мы провели три микроцикла в Минске, за 12 дней сделали месячную работу!



Тем не менее, нас посетили травмы в связи с огромным объёмом тренировочного лагеря и в связи с интенсивным стартом сезона. У нас было всего 12 дней для подготовки целого состава. Определённые вопросы всегда будут, но они только рабочего характера. Мы обращаем внимание на все нюансы, но мы не хотели отступать от нагрузок. Прекрасно понимали, что надо через работу найти своё «я» и начать сезон достойно", — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.