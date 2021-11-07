Назаров — об 1:5 с «Торпедо»: Тихомиров поймал сегодня всё возможное и невозможное

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги матча с «Торпедо» (1:5).



«Игра, на мой взгляд, получилась не по счёту. Ребята старались, создавали моменты. Вратарь соперника сыграл хорошо, вытащил очень много хороших моментов. Были и выходы «один в ноль». Ну и какое-то невезение у нас с травмами, буквально в первых трёх сменах три человека получили повреждения. Пришлось перекраивать звенья, мы как-то неудачно вошли в игру. Опять же травмы… Сейчас придётся искать людей. Повреждения серьёзные, один уехал в больницу, второй тоже… Готовимся, что поделаешь. Будем играть.



Знаете, когда в первых двух сменах три игрока получают травмы, очень сложно играть. Тем более, в три звена на выезде. Мы не отчаивались, бились. Ребята старались. Не могу их упрекнуть в отсутствии старания. Повторюсь, вратарь «Торпедо» (Андрей Тихомиров. — прим. „Чемпионата“) сыграл феноменальный матч. Мне кажется, он поймал всё возможное и невозможное. Одна шайба, которую мы забросили, там, как я видел, было подставление от своего же игрока. Так что, можно сказать, Тихомиров сыграл «на ноль». Нам с таким вратарем пришлось тяжело.



У Мартина Бакоша за 19 матчей всего 7 очков, а с легионеров всегда двойной спрос? Он сейчас вышел играть после травмы, он две недели не катался. Почему такая статистика? Тяжело сказать, но он тоже старается.



После того, как счёт стал 3:1, была небольшая пауза, что-то просматривали? Признаюсь честно, я там немного схитрил. Показалось, что было положение «вне игры», но потом наши тренеры сверху сказали, что брать запрос смысла нет. Вот и вся хитрость.



В конце второго периода увидел, что в одном из эпизодов шайба попала в потолок. Насколько я знаю, в правилах есть пункт, что после попадания шайбы в потолок дворца спорта игра должна быть остановлена. Но все четыре арбитра сказали, что ничего не увидели.



Можно ли сказать, что сегодня недоволен вбрасываниями? Абсолютно верно. Не стал на этом акцентировать внимание сразу после игры. Завтра-послезавтра будем разбираться. С чем может быть связано? Молодость. Одну игру молодой хоккеист играет феноменально, в следующем же матче он же показывает абсолютно другие результаты. Молодость, задор. Если попадаешь в «задористый» день, то он феерит, а если чуть где-то сник, уже ни вбрасывания не идут, ни что-то другое…



Зачем взбадривать команду, когда у нас были моменты? Если бы моментов не было, тогда да. А так…Опять же, вратарь Нижнего Новгорода просто не дал нам ничего сделать сегодня», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.