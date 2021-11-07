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Никитин — о 3:4 с «Амуром»: «Локомотив» нервно на всё реагирует и даёт сопернику импульс

Никитин — о 3:4 с «Амуром»: «Локомотив» нервно на всё реагирует и даёт сопернику импульс
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (3:4, бул.).

«Пока топчемся на одном месте. Конечно, тяжело психологически вести так и проиграть, но сильнее будем. Проблема не в расслабленности. Вопрос, как мы реагируем на свои ошибки. Хоккей состоит из ошибок.

Пока мы как-то нервно на всё реагируем и даём сопернику импульс. Что касается усталости, то все команды одинаково играют. Думаю, что «Амур» не меньше нас устал.

Надо уметь играть и на усталости вне зависимости от того, ведёшь ты или проигрываешь, последняя это игра или первая. Не вижу в этом проблемы. Это тоже мастерство.

Второй матч подряд по схожему сценарию с той лишь разницей, что «Металлург» не смог отыграться, а «Амур» сравнял счёт? Надо научиться этого не допускать. Мы выиграли прошлую игру, сегодня наступили на те же грабли. Надеяться, что с нами это больше не произойдёт, – глупо. Нужно работать и учиться.

Пока рецепт один – не делать глупостей, потому что мы рассчитываемся за каждую глупость. Значит, пока заслужили это.

Последний раз команда играла на ноль в начале сентября? Может, это какие-то чисто вратарские нюансы, но как игрок и как тренер я не концентрировался на том, чтобы отыграть на ноль. Вопрос в качестве игры – позволяет оно стабильно играть или нет. Нам пока что оно не позволяет играть стабильно. В этом проблема», – цитирует Никитина пресс-служба клуба.

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