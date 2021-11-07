Кравец: полтора периода игроки «Локомотива» нас сминали, но «Амур» нашёл в себе силы

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (4:3, бул.).



«Очень тяжёлая игра для нас. Честно проиграли «Локомотиву» полтора периода, смяли нас игроки «Локомотива», проигрывали единоборства. Много было индивидуальных ошибок, вследствие этого и были пропущены голы. Но с середины второго периода ребята нашли в себе силы, добавили в движении, перестали терять шайбу в средней зоне, мы выигрывали единоборства, доставляли шайбу на ворота, в связи с чем забили первый гол, который, конечно, нас воодушевил.



В третьем периоде все вместе договорились бороться за победу и на характере ребята вытащили игру. Буллиты — это мастерство, сегодня мы проявили его и победили. Всех с победой! Благодарю команду, очень приличный матч. Для хоккея характер, сердце, душа очень важны.



За счёт чего команде уже не в первый раз удаётся переломить ход неудачно складывающегося матча? В первую очередь характер. Ребята не опускают руки, продолжают правильно выполнять работу, каждый игрок использует свои лучшие качества и приносит пользу. Выполнение задания, характер, настойчивость и вера в себя и во всю команду», — цитирует Кравеца официальный сайт «Локомотива».