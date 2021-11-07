Форвард «Авангарда» Прохоркин не набирает очки в 8 матчах подряд. У него 3 гола в 23 играх

Нападающий омского «Авангарда» Николай Прохоркин не может набрать результативных очков в восьми встречах подряд.



Всего 28-летний форвард в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги набрал 8 (3+5) очков в 23 играх при показателе полезности «-5». Хоккеист выступает за «Авангард» с текущего чемпионата, ранее он играл за магнитогорский «Металлург».



В прошлом сезоне Прохоркин сыграл в 45 матчах регулярки, набрав 26 (12+14) очков при общей полезности «+5». В плей-офф форвард добавил 12 встреч, заработав 8 (3+5) баллов при полезности «0».



«Авангард» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 26 матчей набрав 29 очков. В следующей встрече подопечные Боба Хартли примут «Куньлунь» 13 ноября.