Каменев: не считаю, что был слабее других в СКА. Брагину сказали заявить это про меня

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (4:0).
«Я не считаю, что был слабее других в СКА. И Валерий Брагин так не считает. Думаю, ему сказали так заявить обо мне. Сейчас я рад, что меня обменяли. Это как глоток свежего воздуха. В том году было то же самое у меня в СКА, когда я полсезона сидел, не понимая, почему и за что. Только в конце сезона играть начал.
Очень важный матч для меня, очень хотел победить. И все хотели обыграть СКА, это дерби же, так что команда была заряжена с первых минут. Ну и с моей стороны была спортивная злость, конечно. Очень счастлив, что в такой игре две [шайбы] забил. Удачно попал два раза. Ещё три игры в регулярке со СКА, дальше надо так же настраиваться.
Мне доверяют, я много играю. Хорошие партнёры у меня, могут отдать, вывести на ударную позицию. Ну и знаю, что я хороший игрок, так что такой результативности и жду от себя», – цитирует Каменева «РИА Новости Спорт».
- 7 ноября 2021
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