«Торонто» перевёл российского форварда Семёнова в основной состав клуба

«Торонто Мэйпл Лифс» вызвал в основной состав российского нападающего Кирилла Семёнова, сообщает официальный сайт клуба.



Также из фарма был переведён форвард Джозеф Андерсон.



26-летний российский нападающий является лучшим бомбардиром фарм-клуба — «Торонто Марлис». В девяти матчах он сумел набрать 9 (1+8) очков при показателе полезности «+6».



Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы в розыгрыше Кубка Гагарина вместе с «Авангардом».



«Торонто» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 15 очков. В следующей встрече подопечные Шелдона Кифа сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз». Игра состоится во вторник, 9 ноября. Стартовое вбрасывание — в 3:30 мск.