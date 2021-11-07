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«Торонто» перевёл российского форварда Семёнова в основной состав клуба

«Торонто» перевёл российского форварда Семёнова в основной состав клуба
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«Торонто Мэйпл Лифс» вызвал в основной состав российского нападающего Кирилла Семёнова, сообщает официальный сайт клуба.

Также из фарма был переведён форвард Джозеф Андерсон.

26-летний российский нападающий является лучшим бомбардиром фарм-клуба — «Торонто Марлис». В девяти матчах он сумел набрать 9 (1+8) очков при показателе полезности «+6».

Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы в розыгрыше Кубка Гагарина вместе с «Авангардом».

«Торонто» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 15 очков. В следующей встрече подопечные Шелдона Кифа сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз». Игра состоится во вторник, 9 ноября. Стартовое вбрасывание — в 3:30 мск.

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