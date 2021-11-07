«Торонто» перевёл российского форварда Семёнова в основной состав клуба
Поделиться
«Торонто Мэйпл Лифс» вызвал в основной состав российского нападающего Кирилла Семёнова, сообщает официальный сайт клуба.
Также из фарма был переведён форвард Джозеф Андерсон.
26-летний российский нападающий является лучшим бомбардиром фарм-клуба — «Торонто Марлис». В девяти матчах он сумел набрать 9 (1+8) очков при показателе полезности «+6».
Напомним, Семёнов подписал контракт с «Торонто» после победы в розыгрыше Кубка Гагарина вместе с «Авангардом».
«Торонто» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 12 матчей набрав 15 очков. В следующей встрече подопечные Шелдона Кифа сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз». Игра состоится во вторник, 9 ноября. Стартовое вбрасывание — в 3:30 мск.
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
23:34
-
23:16
-
23:11
-
22:56
-
22:45
-
22:25
-
22:03
-
21:47
-
21:32
-
21:21
-
21:15
-
21:08
-
20:51
-
20:46
-
20:39
-
20:32
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:08
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:28
-
19:22
-
19:20
-
19:15
Партнерский контент