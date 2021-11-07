Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» вернул Мироманова в основной состав клуба. Ранее он провёл в НХЛ три матча

«Вегас» вернул Мироманова в основной состав клуба. Ранее он провёл в НХЛ три матча
Комментарии

24-летний российский защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов переведён в основной состав клуба, сообщает твиттер-аккаунт «рыцарей».

23 октября россиянин дебютировал в Национальной хоккейной лиге в матче с «Айлендерс». Всего россиянин сыграл в трёх матчах, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «+1», после чего был отправлен в фарм-клуб.

Выступая за «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ, Мироманов провёл семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».

«Вегас» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 11 матчей набрав 12 очков. В следующей встрече подопечные Питера Дебура сыграют в гостях с «Детройтом». Игра пройдёт в понедельник, 8 ноября. Начало — в 2:00 мск.

Стучаться в НХЛ или пора ехать домой? Как дела у россиян во второй лиге Америки Стучаться в НХЛ или пора ехать домой? Как дела у россиян во второй лиге Америки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021