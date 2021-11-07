«Вегас» вернул Мироманова в основной состав клуба. Ранее он провёл в НХЛ три матча

24-летний российский защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов переведён в основной состав клуба, сообщает твиттер-аккаунт «рыцарей».



23 октября россиянин дебютировал в Национальной хоккейной лиге в матче с «Айлендерс». Всего россиянин сыграл в трёх матчах, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «+1», после чего был отправлен в фарм-клуб.



Выступая за «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ, Мироманов провёл семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+5».



«Вегас» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 11 матчей набрав 12 очков. В следующей встрече подопечные Питера Дебура сыграют в гостях с «Детройтом». Игра пройдёт в понедельник, 8 ноября. Начало — в 2:00 мск.