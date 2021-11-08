Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 8 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 8 ноября.



В Западной конференции на первое место вышел финский «Йокерит». Подопечные Лаури Марьямяки в гостях обыграли рижское «Динамо» (4:1) и набрали 40 очков после 27 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский СКА, отстающий от лидера на один балл. Коллектив Валерия Брагина уступил в гостях ЦСКА (0:4), который замыкает тройку сильнейших на Западе с 35 очками после 27 игр.



В Восточной конференции лидерство сохраняет «Металлург», имеющий в своём активе 46 очков после 27 встреч. Второе место занимает челябинский «Трактор», после 28 матчей подопечные Анвара Гатиятулина набрали 42 балла. Третью строчку на Востоке занимает «Салават Юлаев», отстающий от второй позиции на четыре очка при одном матче в запасе.