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Наместников забросил шайбу броском с нулевого угла в матче с «Вегасом»

Наместников забросил шайбу броском с нулевого угла в матче с «Вегасом»
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В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Вегас Голден Найтс». Завершён 2-й период, хозяева ведут – 4:1.

В середине 2-го периода отличиться удалось 28-летнему российскому форварду «Детройта» Владиславу Наместникову. Нападающий получил передачу от партнёра по команде Митчелла Стивенса из-за ворот и бросил с нулевого угла. Шайба пролетела под мышкой у голкипера «Детройта» Леона Броссуа.

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В текущем сезоне Наместников принял участие в 13 встречах за «Детройт», в которых набрал 7 (5+2) очков при показателе полезности «0» и 8 минутах штрафного времени.

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