Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» победил «Нэшвилл» благодаря заброшенной шайбе Дебринкэта в овертайме

«Чикаго» победил «Нэшвилл» благодаря заброшенной шайбе Дебринкэта в овертайме
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимало «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Брэндон Хагель и Алекс Дебринкэт. У гостей отличился Александр Каррье.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Хагель (Джонс, Тэйвз) – 27:15' (5x5)   1:1 Каррье – 29:05' (5x5)   2:1 Дебринкэт (Кейн, Ланкинен) – 60:37' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021