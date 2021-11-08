Ассист Куликова помог «Миннесоте» обыграть «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уйалд» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Брэндон Дюхайм (дубль), Райан Хартман, Юнас Бродин и Мэтт Дамба. У гостей дважды отличился Андерс Ли. На счету россиянина Дмитрия Куликова результативная передача. Кирилл Капризов очков не набрал.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.