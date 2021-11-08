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Ассист Куликова помог «Миннесоте» обыграть «Айлендерс»

Ассист Куликова помог «Миннесоте» обыграть «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уйалд» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Брэндон Дюхайм (дубль), Райан Хартман, Юнас Бродин и Мэтт Дамба. У гостей дважды отличился Андерс Ли. На счету россиянина Дмитрия Куликова результативная передача. Кирилл Капризов очков не набрал.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Хара, Барзал) – 19:41' (5x5)   1:1 Бьюгстад (Дюхайм) – 29:59' (5x5)   1:2 Ли (Барзал) – 32:04' (5x5)   2:2 Хартман (Куликов, Штурм) – 47:17' (5x5)   3:2 Дюхайм (Хартман, Дамба) – 49:18' (5x5)   4:2 Бродин – 58:13' (en)   5:2 Дамба – 59:11' (en)
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