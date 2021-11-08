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«Анахайм» дома обыграл «Сент-Луис»

«Анахайм» дома обыграл «Сент-Луис»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Сэм Кэррик, Трой Терри, Сэм Стил и Бенуа-Оливье Гру. У гостей отличился Брэндон Саад. У россиян Клима Костина и Павла Бучневича коэффициент полезности «-1». У Ивана Барбашева и Владимира Тарасенко — «-2».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2021, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Саад (Перрон, Парэйко) – 00:13' (5x5)   1:1 Кэррик (Грант, Гру) – 28:23' (5x5)   2:1 Терри (Милано, Фаулер) – 42:46' (5x4)   3:1 Стил (Линдхольм, Делорье) – 48:31' (5x5)   4:1 Гру (Терри, Линдхольм) – 59:12' (en)
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