«Анахайм» дома обыграл «Сент-Луис»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



В составе победителей забивали Сэм Кэррик, Трой Терри, Сэм Стил и Бенуа-Оливье Гру. У гостей отличился Брэндон Саад. У россиян Клима Костина и Павла Бучневича коэффициент полезности «-1». У Ивана Барбашева и Владимира Тарасенко — «-2».



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.