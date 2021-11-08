Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 8 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 8 ноября.

В Западной конференции лидирует «Эдмонтон Ойлерз», после 10 матчей набравший 18 баллов. На одно очко отстаёт «Калгари Флэймз», однако у «Калгари» сыграно 11 матчей. Замыкает тройку «Миннесота Уайлд», которая благодаря победе над «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2) поднялась на третье место. Следом идёт «Сент-Луис Блюз», уступивший «Анахайм Дакс» (1:4) и имеющий 15 очков после десяти игр. Столько же баллов набрал идущий следом «Анахайм», правда, у него сыграно на три встречи больше.

На Востоке по-прежнему возглавляет таблицу «Флорида Пантерз», которая набрала 21 очко в 11 играх, у «Каролины Харрикейнз», идущей строчкой ниже, на три балла меньше, но сыграно 10 матчей. На третьем месте идёт «Торонто Мэйпл Лифс», в активе которого 15 очков после 12 игр. Такие же показатели у идущего строчкой ниже «Нью-Йорк Рейнджерс».