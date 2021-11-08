Генменеджер «Чикаго»: сезон никогда не стоит считать потерянным, ещё можно сделать выводы

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон поделился мнением о старте сезона и изменениях в тренерском штабе команды.

«Только в апреле мы узнаём, будет ли твоя команда бороться за Кубок Стэнли. Давайте скажем честно, что пока ситуация в этом отношении складывается не в нашу пользу. Но сезон никогда не стоит считать потерянным, потому что всегда есть возможность сделать какие-то выводы, продолжить процесс оценки положения дел.

Что касается разговоров о том, являемся ли мы командой плей-офф, то сейчас наступает новая эра. Я недавно занял должность в команде. Какие шаги мы предпримем в дальнейшем, будет зависеть от анализа ситуации. Этот процесс был запущен, когда я вступил в должность, и он продолжается до сих пор. У хоккеистов при новом тренере есть возможность всё начать с чистого листа, как в индивидуальном плане, так и в командном.

Поиск тренера? В середине сезона этим не занимаются, потому что сейчас не так много кандидатов на эту должность. Поэтому мы займёмся этим после сезона. И у нас до этого ещё много времени. А пока мы всё внимание уделим тому, что нам нужно сделать, чтобы начать побеждать, заиграть правильно, начать демонстрировать тот хоккей, которым могут гордиться наши болельщики.

Нам предстоит многому научиться. Мне предстоит многому научиться в предстоящие недели и месяцы. Нам нужно будет определиться, в каком направлении двигаться на том или ином этапе. У нас будет много пищи для размышлений. Сезон никогда нельзя считать потерянным, потому что всегда есть возможность учиться, понять, с чем имеешь дело. О каких потерях в этом случае может идти речь?» – цитирует Дэвидсона официальный сайт НХЛ на русском языке.