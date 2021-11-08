Тренер «Чикаго»: хочу, чтобы игроки расслабились, они очень напряжены. Это поможет им

Исполняющий обязанности главного тренера «Чикаго Блэкхоукс» Дерек Кинг рассказало работе с командой.



«Пока были только ожидания. Нам нужно как можно быстрее вернуться на уровень, к которому мы стремимся. И мы сделаем так, чтобы этот процесс был интересным. Нет ничего плохого в том, чтобы работать изо всех сил и получать удовольствие от этого. Вот наша цель. Об этом я говорил с командой. И я ещё раз повторю, мы будем двигаться вперёд шаг за шагом, от игры к игре, день за днём.

Я хочу, чтобы игроки расслабились. Они очень напряжены. Так что полагаюсь на свой характер, пусть они глубоко вздохнут, опустят плечи и порадуются жизни. Это поможет им снова заиграть в хоккей, который нам так нравится. Мы играем в него с пяти или шести лет, и он не меняется. Повзрослев, мы стали зарабатывать с его помощью кое-какие деньги. Пришло время сделать шаг назад, вернуться к старому доброму хоккею и получить от игры удовольствие», – цитирует Кинга официальный сайт НХЛ на русском языке.