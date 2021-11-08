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Быков: молодцы, что пригласили Юрзинова. Не у каждой страны в резерве такие специалисты

Быков: молодцы, что пригласили Юрзинова. Не у каждой страны в резерве такие специалисты
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос, был бы он согласен возглавить сборную на чемпионате мира, подписав трёхлетний контракт.

«Тут надо многое взвесить. Уйдя из КХЛ, я уже не могу сказать, что знаю всех её игроков досконально. А если уж браться за что-то серьёзное, то надо вкладываться в это полностью. Тем более если тебе доверяют такой ранимый и щепетильный проект, как сборная России. Тут вообще ничего не должно от работы отвлекать. Надо плюхнуться в эту реку и плыть по ней, пока не достигнешь другого берега. Если же тебя что-то от этого процесса отвлекает, то не стоит и браться. Иначе утонешь!

Если подписывать контракт со сборной, то на год? Да, это более профессиональный подход, как мне кажется. Но есть ведь ещё и должность консультанта. К примеру, в штабе Олега Знарка на такой работал Юрзинов. И это было очень здорово — использовать его колоссальный опыт. Молодцы, что пригласили, а Владимир Владимирович откликнулся. Не у каждой страны в резерве такие специалисты имеются», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

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