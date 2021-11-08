Быков: молодцы, что пригласили Юрзинова. Не у каждой страны в резерве такие специалисты

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос, был бы он согласен возглавить сборную на чемпионате мира, подписав трёхлетний контракт.

«Тут надо многое взвесить. Уйдя из КХЛ, я уже не могу сказать, что знаю всех её игроков досконально. А если уж браться за что-то серьёзное, то надо вкладываться в это полностью. Тем более если тебе доверяют такой ранимый и щепетильный проект, как сборная России. Тут вообще ничего не должно от работы отвлекать. Надо плюхнуться в эту реку и плыть по ней, пока не достигнешь другого берега. Если же тебя что-то от этого процесса отвлекает, то не стоит и браться. Иначе утонешь!



Если подписывать контракт со сборной, то на год? Да, это более профессиональный подход, как мне кажется. Но есть ведь ещё и должность консультанта. К примеру, в штабе Олега Знарка на такой работал Юрзинов. И это было очень здорово — использовать его колоссальный опыт. Молодцы, что пригласили, а Владимир Владимирович откликнулся. Не у каждой страны в резерве такие специалисты имеются», — цитирует Быкова «Матч ТВ».