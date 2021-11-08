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В составе молодёжной сборной России произошли четыре замены на Турнир четырёх наций

В составе молодёжной сборной России произошли четыре замены на Турнир четырёх наций
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Четыре замены произошли в составе молодёжной сборной России на Турнир четырёх наций, сообщает официальный «Твиттер» Федерации хоккея России.

Вместо голкипера Сергея Иванова, защитников Кирилла Стеклова и Семена Буйвана, а также форварда Богдана Тринеева в сборную вызваны Захар Виноградов («Крылья Советов»), Иван Дидковский («Динамо»), Павел Тютнев («Локомотив») и Илья Федотов («Чайка»).

Турнир пройдёт с 12 по 14 ноября в рамках одного из этапов подготовки к молодёжному чемпионату мира.

Турнир пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Сборная России сыграет в группе B и начнёт МЧМ встречей со Швецией.

Напомним, молодёжная сборная России под руководством нового главного тренера Олега Браташа сыграет в группе B со Швейцарией, Словакией, Швецией и США.

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