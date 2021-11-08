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Депутат гордумы Екатеринбурга предложил лишить Дацюка звания почётного гражданина города

Депутат гордумы Екатеринбурга предложил лишить Дацюка звания почётного гражданина города
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Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв предложил лишить звания почетного гражданина города хоккеиста Павла Дацюка из-за сноса исторического здания на улице Малышева.

Сообщается, что дом выкупили в интересах компании «Алми», застройщика апартаментов Radius Central House. Совладельцами «Алми» выступают Александр Трунтаев и Павел Дацюк.

«С интересами города застройщики не посчитались. Ночью, как тати, взяли и снесли. С администрацией не согласовывали.

На охранную зону наплевали. Теперь вопрос: может ли после этого бизнесмен Павел Дацюк оставаться почетным гражданином Екатеринбурга? Я думаю, что нет.

Такие действия несовместимы со статусом, который связан с «высшей степенью признательности».

Оставить Дацюка почетным гражданином – согласиться с варварским сносом любого памятника истории и архитектуры», – цитирует Киселёва E1.RU

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