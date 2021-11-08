Бэбкок – об инциденте с Марнером: это полный фарс, всё было не так. С фактами не поспоришь

Канадский тренер Майк Бэбкок прокомментировал инцидент с нападающим Митчеллом Марнером, когда он заставил составить рейтинг игроков команды. На верхних его строчках должны были располагаться самые трудолюбивые игроки, на нижних — самые ленивые.
«Не клеится что-то. Реальность такова, что сейчас уже можно говорить всё что угодно, особенно в нынешнем мире соцсетей. Не моё это дело – выходить и говорить: «Нет, этого не было». С Марнером всё было совсем не так, как изобразили. То, в каком ключе об этом говорят, как представляют события – это полный фарс.
Всё было не так. Я попросил его кое-что сделать, он это сделал. Затем зашёл другой игрок… Пытался ли я поставить Митча в затруднительное положение? Митч Марнер великолепно играл за Майка Бэбкока.
Мне жаль, что у Юхана Франзена остались такие воспоминания обо мне. Если я сделал что-то плохое, мне надо это принять. Но у меня всё хорошо с жизнью, с семьёй, с моральными принципами.
Всё очень просто. Если я в своей жизни сделал что-то, о чём должен жалеть, за что должен извиняться – хорошо. Надо это принять. Но всё равно что-то не клеится. Просто не клеится.
Я горжусь тем, чего достиг, какое влияние оказал на ассоциацию тренеров. Все тренеры, которые со мной работали, стали главными в НХЛ. Я помог стольким людям, стольким игрокам. И я горжусь этим. Я выигрывал на каждом уровне и при этом старался помочь тренерам, с которыми работал. Если бы я не годился на роль главного тренера, разве смог бы 10 лет отработать в «Детройте», разве смог бы стать главным тренером сборной Канады?
В конечном итоге люди будут говорить то, что хотят, но с фактами не поспоришь. Я спокойно к этому отношусь. Попробуйте сами ответить на вопрос: если кто-то говорит, что вы что-то сделали, но вы этого не делали, то вы это делали или нет?» – цитирует специалиста Sportsnet.
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