Браташ ответил на вопрос, будет ли Знарок стоять на лавке сборной России на Кубке Карьяла

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ рассказал о роли тренера-консультанта Олега Знарка на Кубке Карьяла.



«Будет ли Знарок стоять на лавке во время матчей? Мы только сегодня собрались, роль каждого члена тренерского штаба в процессе активного обсуждения. Пока не могу ответить на этот вопрос, варианты могут быть всякие. Пока обсуждаем», – сказал Браташ на пресс-конференции.

Напомним, что в тренерский штаб вошли Олег Браташ (главный тренер), Сергей Зубов, Александр Титов (оба — тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Олег Знарок (тренер-консультант), Юрий Жданов, Кевин Чапмэн (тренеры по физпоготовке), Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР).

Кубок Карьяла стартует 11 ноября матчем между сборными России и Финляндии.