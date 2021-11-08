Браташ ответил на вопрос, будет ли Знарок стоять на лавке сборной России на Кубке Карьяла

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ рассказал о роли тренера-консультанта Олега Знарка на Кубке Карьяла.
«Будет ли Знарок стоять на лавке во время матчей? Мы только сегодня собрались, роль каждого члена тренерского штаба в процессе активного обсуждения. Пока не могу ответить на этот вопрос, варианты могут быть всякие. Пока обсуждаем», – сказал Браташ на пресс-конференции.
Напомним, что в тренерский штаб вошли Олег Браташ (главный тренер), Сергей Зубов, Александр Титов (оба — тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Олег Знарок (тренер-консультант), Юрий Жданов, Кевин Чапмэн (тренеры по физпоготовке), Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР).
Кубок Карьяла стартует 11 ноября матчем между сборными России и Финляндии.
- 8 ноября 2021
-
15:42
-
15:38
-
15:35
-
15:26
-
15:22
-
15:14
-
15:09
-
14:47
-
14:17
-
14:05
-
13:57
-
13:38
-
13:02
-
11:54
-
11:35
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:07
-
10:00
-
09:43
-
09:15
-
08:45
-
08:38
-
08:24
-
08:15
-
06:48
-
06:35
-
06:02
-
05:42
-
04:40
-
03:40
-
00:00
- 7 ноября 2021
-
23:53