Исполнительный директор ФХР прокомментировал ситуации с Кузнецовым и Ничушкиным

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов прокомментировал ситуацию с хоккеистами Валерием Ничушкиным и Евгением Кузнецовым, которых поймали в употреблении запрещённых препаратов.
«По снятию дисквалификации с Евгения Кузнецова вопрос сложный. Мы находимся в контакте с игроком, с его агентом и с юристами. Этим занимаются юристы, пока новостей нет. Мы все работаем в команде, всегда будем поддерживать наших игроков. Там очень много юридических нюансов, не время и место сейчас их озвучивать.
По Ничушкину пришло первое официальное уведомление от ИИХФ. У игрока есть право до 16 ноября написать некий отзыв. После этого придёт второе уведомление. Сейчас идёт своим чередом эта процедура. Проба эта 2013 года, она хранилась в московской лаборатории. В процессе перепроверки результатов этой лаборатории зимой 2019-го в этой пробе были обнаружены некие вещества, поэтому инициировали дело. На данный момент никаких решений нет. Будут новости — будем делиться», – передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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