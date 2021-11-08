Браташ – о Мичкове: везём игроков на турнир, не чтобы они спали и ели, будем их проверять

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Олег Браташ рассказал, будет ли шанс у форварда Матвея Мичкова проявить себя на Кубке Карьяла.



«Будет ли дан шанс Матвею Мичкову, который может установить рекорд отечественного хоккея? Мы везём игроков на турнир не для того, чтобы у них был хороший аппетит, и они могли покушать и поспать.



Естественно, планируем проверять их в игре. Тем более этот талантливый 16-летний игрок является кандидатом в сборную на МЧМ. В таких условиях его очень важно проверить, как и всех остальных», – сказал Браташ на пресс-конференции.

Напомним, что в тренерский штаб вошли Олег Браташ (главный тренер), Сергей Зубов, Александр Титов (оба — тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Олег Знарок (тренер-консультант), Юрий Жданов, Кевин Чапмэн (тренеры по физпоготовке), Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР).

Кубок Карьяла стартует 11 ноября матчем между сборными России и Финляндии.