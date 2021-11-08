Аскаров: не от меня зависит, сколько играть в КХЛ. Сколько матчей дают, столько и играю

Голкипер сборной России Ярослав Аскаров рассказал об ожиданиях от Кубка Карьяла.



«Ребят я знаю, сейчас начнутся тренировки, возможно, чем-нибудь друг с другом поделимся. Не от меня зависит, сколько играть в КХЛ. Сколько матчей дают, столько и играю. Всё хорошо, подготовка идёт. Работаем, стараемся, готовимся.



Как отношусь, когда вратаря снимают после пропущенных шайб, как было со мной в Риге? Вопрос не ко мне, это было не моё решение. Как решили, так решили, я на это никак не могу повлиять», – сказал Аскаров на пресс-конференции.

Напомним, что в тренерский штаб вошли Олег Браташ (главный тренер), Сергей Зубов, Александр Титов (оба — тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Олег Знарок (тренер-консультант), Юрий Жданов, Кевин Чапмэн (тренеры по физпоготовке), Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР).

Кубок Карьяла стартует 11 ноября матчем между сборными России и Финляндии.