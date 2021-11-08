Справедливо ли, что «Салават» получил техническое поражение за матч с «Трактором»?

8 ноября КХЛ вынесла решение засчитать «Салавату Юлаеву» техническое поражение за отменённый матч с «Трактором». Встреча должна была состояться 7 ноября.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Справедливо ли, что «Салават Юлаев» получил техническое поражение за отменённый матч с «Трактором»?»
Напомним, что 6 ноября КХЛ отменила матч «Салават Юлаев» — «Трактор», который должен был состояться 7 ноября. Это связано с вирусом в составе уфимцев.
В связи с Постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на 7 дней всем составом. Это связано с лабораторно подтверждённым групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа А.
В текущем сезоне «Салават» провёл 27 матчей и набрал в них 38 очков. Сейчас подопечные Томи Лямся занимают третье место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Запада и Востока выйдут в плей-офф.
- 8 ноября 2021
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