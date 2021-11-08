На «Салават Юлаев» должен быть наложен штраф в 5 млн рублей по регламенту КХЛ

Континентальная хоккейная лига сообщила, что в соответствии с п.20 статьи 30 Дисциплинарного регламента, КХЛ приняла решение засчитать хоккейному клубу «Салават Юлаев» техническое поражение (-:+).
Согласно пункту 20 статьи 30 Дисциплинарного регламента КХЛ, в этом случае на клуб также должен быть наложен штраф в размере пяти миллионов рублей, а также покрытие сопутствующих отмене матча убытков: «В случае неявки команды клуба на матч (за исключением опоздания/неявки команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы), срыва матча по вине клуба на него налагается штраф в размере 5 млн рублей.
При этом команде клуба засчитывается техническое поражение (–:+), и он обязан дополнительно возместить клубу команды соперника, лиге, её контрагентам и спонсорам (партнёрам, рекламодателям) все возникшие убытки. В случае переноса матча по вине клуба, такой клуб обязан возместить команде-сопернику, лиге, её контрагентам и спонсорам (партнёрам, рекламодателям) возникшие убытки».
Напомним, 6 ноября лига отменила матч «Салават Юлаев» — «Трактор», который должен был состояться 7 ноября. Ранее стало известно о присуждении технического поражения команде из столицы Башкортостана.
«Салават Юлаев» провёл 27 матчей в нынешнем сезоне, набрав 38 очков. Подопечные Томи Лямся занимают третью строчку в таблице Восточной конференции.
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