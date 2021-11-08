Московское «Динамо» заключило полноценное соглашение с защитником Беловым

Защитник Антон Белов подписал полноценный контракт с московским «Динамо».
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона.
28 октября Белов подписал пробное соглашение с московским «Динамо», в рамках которого провёл три матча. За это время защитник очков не набрал, закончил встречи с показателем полезности «+1» при среднем игровом времени больше 15 минут. На счету Антона Белова 8 заблокированных бросков.
Ранее защитник выступал в чемпионате России за ЦСКА (2003-2004, 2004–2008), а также в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард» (2008–2013) и СКА. Белов играл за петербургских армейцев с сезона-2014/2015. В прошедшем регулярном чемпионате у него 37 матчей и восемь набранных очков (2+6). В плей-офф у хоккеиста ни одного набранного очка в семи встречах.
Также Белов выступал в НХЛ за «Эдмонтон» (2014-2015). 35-летний игрок является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.
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