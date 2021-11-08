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«Не всегда понятна логика КХЛ. Двойная бухгалтерия». Плющев — о тех. поражении «Салавата»

«Не всегда понятна логика КХЛ. Двойная бухгалтерия». Плющев — о тех. поражении «Салавата»
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги засчитать техническое поражение «Салавату Юлаеву» после несостоявшейся игры с «Трактором».

«Не всегда понятна логика и политика КХЛ: когда одним разрешают, другим не разрешают. Сложно сказать, но, по-моему, идёт какая-то двойная бухгалтерия. Одним клубам разрешают играть в плей-офф на одной площадке все матчи. Как-то надо решать эти вопросы в соответствии с регламентом, а не выборочно.

А тот факт, что у «Салавата» сейчас несчастный случай… КХЛ, видимо, решила показать себя очень принципиально в этом плане", — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Салават Юлаев» занимает третью строчку в таблице Восточной конференции, после 27 матчей набрав 38 очков.

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