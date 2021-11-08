Экс-форвард «Монреаля» заявил, что клуб разрушил его карьеру в НХЛ

Экс-нападающий «Монреаль Канадиенс» Михаэль Фролик рассказал о выступлении за клуб.
«Для меня прошлый сезон выдался крайне тяжёлым. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, зачем «Монреаль» подписывал меня. Когда мне предложили контракт, казалось, что мне найдётся место в составе. Но затем они сразу подписали Кори Перри. И я сразу понял, к чему все идёт.
Даже когда кто-то получал травму, то меня не возвращали в основу. Тренер постоянно говорил, что я не играю из-за сложностей с потолком зарплат. Я просил обмена, но меня не хотели слушать. Можно сказать, что «Монреаль» разрушил мою карьеру в НХЛ», — приводит слова Фролика TVA Sports.
В прошлом сезоне Фролик принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, не отметившись результативными действиями при общей полезности "-3".
33-летний чех также является обладателем Кубка Стэнли 2013 года в составе «Чикаго Блэкхоукс».
- 8 ноября 2021
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