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«Надеемся, это не поможет распространению пандемии гриппа «А». «Салават» — о решении КХЛ

«Надеемся, это не поможет распространению пандемии гриппа «А». «Салават» — о решении КХЛ
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«Салават Юлаев» отреагировал на решение Континентальной хоккейной лиги засчитать техническое поражение клубу за отменённый матч с «Трактором».

«В соответствии с сообщением КХЛ ХК «Салават Юлаев» засчитано техническое поражение в матче № 319 регулярного чемпионата с челябинским «Трактором». Ранее лига сообщила об отмене игры из-за объявленного в команде карантина. Комментарии клуба будут даны после получения официального решения лиги.

В любом случае надеемся, что принятое КХЛ решение не будет способствовать дальнейшему распространению пандемии гриппа «А» на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Финляндской Республики, Латвийской Республики, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики», — сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

Напомним, 6 ноября КХЛ отменила матч «Салават Юлаев» — «Трактор», который должен был состояться 7 ноября. Причиной был назван вирус в составе уфимского клуба.

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