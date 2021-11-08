«Надеемся, это не поможет распространению пандемии гриппа «А». «Салават» — о решении КХЛ

«Салават Юлаев» отреагировал на решение Континентальной хоккейной лиги засчитать техническое поражение клубу за отменённый матч с «Трактором».
«В соответствии с сообщением КХЛ ХК «Салават Юлаев» засчитано техническое поражение в матче № 319 регулярного чемпионата с челябинским «Трактором». Ранее лига сообщила об отмене игры из-за объявленного в команде карантина. Комментарии клуба будут даны после получения официального решения лиги.
В любом случае надеемся, что принятое КХЛ решение не будет способствовать дальнейшему распространению пандемии гриппа «А» на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Финляндской Республики, Латвийской Республики, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики», — сообщили в пресс-службе уфимского клуба.
Напомним, 6 ноября КХЛ отменила матч «Салават Юлаев» — «Трактор», который должен был состояться 7 ноября. Причиной был назван вирус в составе уфимского клуба.
- 8 ноября 2021
-
19:00
-
18:28
-
18:10
-
17:49
-
17:13
-
16:57
-
16:53
-
16:36
-
16:09
-
15:57
-
15:48
-
15:46
-
15:42
-
15:38
-
15:35
-
15:26
-
15:22
-
15:14
-
15:09
-
14:47
-
14:17
-
14:05
-
13:57
-
13:38
-
13:02
-
11:54
-
11:35
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:30
-
10:07
-
10:00
-
09:43
-
09:15