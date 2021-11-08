Матч Звёзд КХЛ-2022 пройдёт в формате турнира 3х3 с делением по географическим регионам

Концепция проведения Матча Звёзд Континентальной хоккейной лиги 2022 года претерпела изменения.



Как сообщает официальный сайт КХЛ, теперь вместо выбора игроков по дивизионам болельщики смогут выбрать одного вратаря, одного защитника и двух нападающих (матчи 3х3) по принадлежности к географическим регионам. В команду «России» могут попасть только россияне, в команду «Северной Америки» – хоккеисты из США и Канады, в состав «Скандинавии» – представители Дании, Швеции и Финляндии, а в команду «Евразии» – все остальные.



Изменилось также расписание звездного уик-энда. В субботу, 15 января, состоится первая часть мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день – продолжение мастер-шоу, матч за третье место и финал.



«После Матча Звёзд КХЛ-2020 в Москве мы провели серьёзную работу по разработке новой спортивной концепции. Рабочая группа обсуждала множество вариантов, но в итоге выбор пал на географическое деление. В нашей лиге играет большое число классных хоккеистов из разных стран мира, мы хотим показать, что КХЛ – это не только Россия, но и весь мир. Верим, что новая концепция придётся по душе, теперь в каждой команде на Матче всех Звёзд может оказаться игрок вашего любимого клуба», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.



Напомним, неделя звёзд хоккея 2022 года пройдёт в Челябинске с 8 по 16 января.