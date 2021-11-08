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Матч Звёзд КХЛ-2022 пройдёт в формате турнира 3х3 с делением по географическим регионам

Матч Звёзд КХЛ-2022 пройдёт в формате турнира 3х3 с делением по географическим регионам
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Концепция проведения Матча Звёзд Континентальной хоккейной лиги 2022 года претерпела изменения.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, теперь вместо выбора игроков по дивизионам болельщики смогут выбрать одного вратаря, одного защитника и двух нападающих (матчи 3х3) по принадлежности к географическим регионам. В команду «России» могут попасть только россияне, в команду «Северной Америки» – хоккеисты из США и Канады, в состав «Скандинавии» – представители Дании, Швеции и Финляндии, а в команду «Евразии» – все остальные.

Изменилось также расписание звездного уик-энда. В субботу, 15 января, состоится первая часть мастер-шоу, а также полуфинальные матчи турнира, на следующий день – продолжение мастер-шоу, матч за третье место и финал.

«После Матча Звёзд КХЛ-2020 в Москве мы провели серьёзную работу по разработке новой спортивной концепции. Рабочая группа обсуждала множество вариантов, но в итоге выбор пал на географическое деление. В нашей лиге играет большое число классных хоккеистов из разных стран мира, мы хотим показать, что КХЛ – это не только Россия, но и весь мир. Верим, что новая концепция придётся по душе, теперь в каждой команде на Матче всех Звёзд может оказаться игрок вашего любимого клуба», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Напомним, неделя звёзд хоккея 2022 года пройдёт в Челябинске с 8 по 16 января.

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