Прайс приступит к тренировкам в составе «Монреаля» со вторника

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс примет участие в следующей тренировке команды, сообщает в "Твиттере" журналист Джон Лу.



Отмечается, что игрок вчера прибыл на базу клуба, но у команды был выходной день. Тренировочные занятия «Канадиенс» запланированы на завтра.



Напомним, голкипер проходил программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги, которая рассчитана минимум на 30 дней. Первый месяц нахождения Прайса в реабилитационном центре завершился в пятницу, 5 ноября.



Подробности и причины участия 34-летнего Прайса в программе не указываются. Ранее в СМИ сообщалось, что голкипер может пропустить старт предстоящего сезона НХЛ из-за восстановления после болезни, не связанной с коронавирусом.