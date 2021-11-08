Источник: Марьямяки покинет пост главного тренера «Йокерита» по окончании сезона
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Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки покинет пост по окончании сезона, сообщает Iltalehti.
Как отмечает издание, специалист покинет клуб после четырёх лет работы. В качестве потенциальных кандидатов на смену называются имена Антти Пеннанена, Кари Ялонена и Юкки Ялонена.
Марьямяки приступил к работе с «Йокеритом» в июне 2018 года. Его лучшее достижение с клубом — два выхода в первый раунд (2018/19 и 2020/21).
«Йокерит» в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, после 27 матчей набрав 40 очков. В следующей встрече коллектив из Финляндии сыграет в гостях с московским «Динамо». Игра пройдёт в понедельник, 15 ноября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.
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