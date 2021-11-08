Источник: Марьямяки покинет пост главного тренера «Йокерита» по окончании сезона

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки покинет пост по окончании сезона, сообщает Iltalehti.



Как отмечает издание, специалист покинет клуб после четырёх лет работы. В качестве потенциальных кандидатов на смену называются имена Антти Пеннанена, Кари Ялонена и Юкки Ялонена.



Марьямяки приступил к работе с «Йокеритом» в июне 2018 года. Его лучшее достижение с клубом — два выхода в первый раунд (2018/19 и 2020/21).



«Йокерит» в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, после 27 матчей набрав 40 очков. В следующей встрече коллектив из Финляндии сыграет в гостях с московским «Динамо». Игра пройдёт в понедельник, 15 ноября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.