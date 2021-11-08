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КХЛ заявила, что введение FAN ID в России должно начинаться с футбола

КХЛ заявила, что введение FAN ID в России должно начинаться с футбола
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Континентальная хоккейная лига прокомментировала возможность скорого введения «паспорта болельщика» (FAN ID) на российских ледовых аренах.

«Представитель КХЛ принимал участие в обсуждении законопроекта о FAN ID, который проходил 8 ноября в Государственной Думе. Лига считает повышение безопасности на спортивных мероприятиях очень важной задачей. Первым видом спорта, где будут введены паспорта болельщика, в России должен стать футбол.

Что касается аналогичных мер в хоккее и других видах спорта, то возможное введение FAN ID — комплексный вопрос, требующий дополнительной проработки совместно со всеми заинтересованными сторонами. О решениях, если таковые будут приняты в отношении FAN ID, будет объявлено дополнительно», — приводит слова представителя лиги «РИА Новости Спорт».

Напомним, «паспорт» болельщика» уже использовался на Олимпийских играх 2014 года и чемпионате мира 2018 года. Без него нельзя было купить билеты.

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